Незаконная и опасная прорубь будет ликвидирована на Пырловке в Нижнем Тагиле

Незаконная и опасная прорубь будет ликвидирована на Пырловке в Нижнем Тагиле
Незаконная и опасная прорубь будет ликвидирована на Пырловке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:03ОбществоФото: TagilCity.ru
Неизвестные незаконно оборудовали купель с лестницей в районе Пырловки в Нижем Тагиле. В отделе гражданской защиты населения пообещали ликвидировать опасную прорубь.

Купель случайно обнаружили 13 февраля во время прогулки подростки. Один из них рассказал об опасной находке своим родителям.

За Пырловкой после улицы Заречная есть прорубь с деревянными лесенками. Судя по следам вокруг, это место пользуется популярностью. А ведь там может кто-нибудь утонуть, пояснила подписчица редакции TagilCity.ru.

Фото:TagilCity.ru

В отделе гражданской защиты населения Нижнего Тагила пояснили, что в городе только одна официально разрешенная купель, которая находится на Тагильском пруду у клуба моржей. Оттуда брали пробы воды на анализы.

Будем решать вопрос о ликвидации с Центром защиты населения, чтобы они засыпали опасную прорубь на Пырловке, пояснили журналисту в отделе.

Напомним, в Ленинградской области на Крещение женщина утонула в незаконно оборудованной купели на глазах у мужа и детей. Ее тело нашли спустя 10 дней с помощью подводных камер. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ПырловкапрорубьНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы