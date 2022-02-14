Незаконная и опасная прорубь будет ликвидирована на Пырловке в Нижнем Тагиле

Купель случайно обнаружили 13 февраля во время прогулки подростки. Один из них рассказал об опасной находке своим родителям.
За Пырловкой после улицы Заречная есть прорубь с деревянными лесенками. Судя по следам вокруг, это место пользуется популярностью. А ведь там может кто-нибудь утонуть, пояснила подписчица редакции TagilCity.ru.
В отделе гражданской защиты населения Нижнего Тагила пояснили, что в городе только одна официально разрешенная купель, которая находится на Тагильском пруду у клуба моржей. Оттуда брали пробы воды на анализы.
Будем решать вопрос о ликвидации с Центром защиты населения, чтобы они засыпали опасную прорубь на Пырловке, пояснили журналисту в отделе.
Напомним, в Ленинградской области на Крещение женщина утонула в незаконно оборудованной купели на глазах у мужа и детей. Ее тело нашли спустя 10 дней с помощью подводных камер. По факту смерти возбуждено уголовное дело.