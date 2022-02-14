«Открытие»: Все призеры Югорского лыжного марафона получат деньги из фонда в 1,8 млн

Представитель банка «Открытие» Виталий Мосунов отметил давнюю историю взаимоотношений финансовой организации с марафоном. По его словам, «Открытие» является одним из надежных партнеров Югорского лыжного марафона. Он подчеркнул, что в этом году денежный приз собираются разделить между тройками победителей на самой длинной дистанции. Однако Мосунов добавил, что и остальные участники забега получат свои призы. Представитель банка считает, что в марафоне, как и на Олимпиаде, важно участие, а не победа. Он отметил, что каждый из тех, кто выйдет на лыжню, будет также дорог, как и победители.