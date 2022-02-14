«Открытие»: Все призеры Югорского лыжного марафона получат деньги из фонда в 1,8 млн

«Открытие»: Все призеры Югорского лыжного марафона получат деньги из фонда в 1,8 млн
«Открытие»: Все призеры Югорского лыжного марафона получат деньги из фонда в 1,8 млн
Сегодня, 16:30ОбществоФото: http://ugraloppet.ru/
Банк «Открытие» рассказал о призах, которые получат победители Югорского лыжного марафона.

Как сообщает sovsport.ru, денежный приз будет предоставлен и разыгран между победителями на дистанции 50 км. Он составит в общей сложности 1,8 млн рублей. Участники, победившие на других дистанциях, получат иные ценные призы и подарки от спонсоров марафона.

8 апреля 2022 года в ходе события пройдет 50-километровая гонка классическим стилем, где участники разыграют 400 тысяч рублей: по 100 тысяч рублей получат обладатели золотых медалей, по 70 тысяч рублей — серебряные медалисты, обладатели бронзовых наград — по 30 тысяч рублей.

9 апреля 2022 года на старт выйдут участники забега на 50 км свободным стилем, в ходе него разыграют денежный приз в 1,4 млн рублей: по 400 тысяч рублей получат лидеры гонки (у мужчин и женщин), по 200 тысяч рублей — серебряные призеры и по 100 тысяч рублей — бронзовые.

Отмечается, что победители 5-километровых и 25-километровых дистанций вне зависимости от возраста станут обладателями специальных призов. Они получат перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

При этом каждый участник IX Югорского лыжного марафона получит памятную медаль, несмотря на результат гонки. В 2022 году организаторы решили сменить дизайн награды: медаль сделали из металла, на ней изобразили букву О в форме логотипа банка «Открытие», на обороте — герб ХМАО — Югры, а на ленте — традиционный орнамент северных народов России. Помимо этого, в 2022 году появился новый дизайн нагрудного номера участника марафона.

Представитель банка «Открытие» Виталий Мосунов отметил давнюю историю взаимоотношений финансовой организации с марафоном. По его словам, «Открытие» является одним из надежных партнеров Югорского лыжного марафона. Он подчеркнул, что в этом году денежный приз собираются разделить между тройками победителей на самой длинной дистанции. Однако Мосунов добавил, что и остальные участники забега получат свои призы. Представитель банка считает, что в марафоне, как и на Олимпиаде, важно участие, а не победа. Он отметил, что каждый из тех, кто выйдет на лыжню, будет также дорог, как и победители.

Напомним, что гонка пройдет 8 и 9 апреля 2022 года в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). Уже тысяча человек зарегистрировалась на данное событие. Сама регистрация продлится вплоть до 7 апреля.

С 2013 года Югорский лыжный марафон проходит под эгидой правительства ХМАО — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерации лыжных гонок ХМАО — Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно эти соревнования объединяют вокруг себя тысячи людей и неравнодушных к лыжному спорту со всей страны, а также из зарубежья.

Информационными партнерами данного события станут ИД «Советский спорт» и медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).

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