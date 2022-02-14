Полицейские отказали в возбуждении дела о порче машины зеленкой в Тагиле

Тагильские полицейские не стали возбуждать уголовное дело о порче машины зеленкой, так как не смогли доказать причастность мужчины, подозреваемого предпринимательницей. Материалы о залитых клеем замках в офисе женщины, согласно ответу правоохранителей, выделили в отдельное производство.

Начальник отдела полиции №20 Руслан Асадуллин рассказал редакции TagilCity.ru, что в декабре прошлого года предпринимательница Елена подала три заявления о порче машины во дворе собственного дома. Участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних, по его словам, виновника и не установили. По итогам проведения проверок по факту порчи имущества было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недоказанностью вины лица, на которое указывает предпринимательница. В случае установления лица, повредившего имущество, оно будет привлечено к установленной законом ответственности, сказал начальник отдела полиции №20. Также он отметил, что материалы по делу о порче замков в офисе предпринимательницы выделены в отдельное производство. Сейчас расследованием занимается отдел полиции №16. Напомним, в декабре неизвестный трижды облил машину предпринимательницы Елены зеленкой. Также злоумышленник залил замки в офисе женщины эпоксидным клеем. Тагильчанка подозревает, что таким образом ей мстит муж коллеги, с которой она судится из-за аренды. Однако вторая сторона конфликта свою вину полностью отрицает. Ранее они рассказали редакции TagilCity.ru свою версию происходящего. В Тагиле предпринимательнице облили машину зеленкой и испортили замки в офисе

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