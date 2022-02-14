Пострадавшие продавцы не стали подавать заявления на пару мошенников в Тагиле

После публикации TagilCity.ru полицейские опросили продавцов и просмотрели камеры видеонаблюдения в ТЦ «Гороскоп», рассказала редакции замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Саввина. Однако пострадавшие не стали подавать заявление в полицию.
Работники торговых точек в адрес органов внутренних дел с заявлениями о совершенных мошеннических действиях не обращались, отметила она.
Заявление в полицию написал лишь один представитель торговли, хотя ранее в редакцию TagilCity.ru обращались и другие продавцы, которых подельники попытались обмануть. В итоге ущерб составил меньше 1000 рублей. Если полицейские смогут найти мошенников, пара будет привлечена к административной ответственности по статье «Мелкое хищение». Им грозит пятикратный сумме ущерба штраф или арест до 15 суток.
Напомним, пара мошенников обманывала продавцов в магазинах Нижнего Тагила. Женщина показывала сотруднику торговой точки 1000 рублей. В это время в помещение заходил мужчина и отвлекал работника, а его напарница прятала купюру, после чего требовала сдачу.