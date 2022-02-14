Пострадавшие продавцы не стали подавать заявления на пару мошенников в Тагиле

Заявление в полицию написал лишь один представитель торговли, хотя ранее в редакцию TagilCity.ru обращались и другие продавцы, которых подельники попытались обмануть. В итоге ущерб составил меньше 1000 рублей. Если полицейские смогут найти мошенников, пара будет привлечена к административной ответственности по статье «Мелкое хищение». Им грозит пятикратный сумме ущерба штраф или арест до 15 суток.