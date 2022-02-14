«РТ-Инвест»: Компания получила наивысшую оценку от специалистов АКРА

Высокая оценка АКРА позволит отечественной отрасли обращения с ТКО заняться энергетической утилизацией и отказаться от полигонов. Добавим, что «РТ-Инвест» уже ввела в эксплуатацию четыре комплекса по переработке мусора. На данный момент в стране возводятся еще пять заводов энергоутилизации: четыре — в Московском регионе, один — в Республике Татарстан. Их собираются запустить в 2023 году.