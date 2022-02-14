«РТ-Инвест»: Компания получила наивысшую оценку от специалистов АКРА

Представители Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) впервые в РФ верифицировали зеленый кредит. Его предоставили проектам «РТ-Инвест». Об этом пишет kp.ru.
По словам генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, итоговая оценка — GR-1. Это доказывает высочайший уровень соответствия заводов «РТ-Инвест» главным мировым практикам.
Получение от АКРА наивысшей оценки говорит о положительном эффекте от заводов по термической переработке мусора для экологии, безопасности технологий и прозрачности представления данных о проекте, пояснил гендиректор «РТ-Инвест».
Высокая оценка АКРА позволит отечественной отрасли обращения с ТКО заняться энергетической утилизацией и отказаться от полигонов. Добавим, что «РТ-Инвест» уже ввела в эксплуатацию четыре комплекса по переработке мусора. На данный момент в стране возводятся еще пять заводов энергоутилизации: четыре — в Московском регионе, один — в Республике Татарстан. Их собираются запустить в 2023 году.
Андрей Шипелов назвал миссией «РТ-Инвест» достижение нулевого захоронения за счет переработки остаточных золошлаковых отходов. На выходе будет получаться гранулированный силикатный материал. Его планируется использовать в строительстве.
«РТ-Инвест» остается первой и пока единственной фирмой, воплощающей в жизнь настолько крупный проект в Московской области и Татарстане. Скоро его станут реализовать и в Краснодарском крае. Особое внимание эксперты уделяют технологиям термической переработки. Последние должны максимально соответствовать отечественным и международным требованиям. Эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян уверен, что оценка АКРА оказывает влияние на развитие зеленых технологий.
В Российской Федерации заводы энергоутилизации отходов законодательно приравнены к возобновляемым источникам энергии. Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев ожидает важных результатов от совместной работы Ассоциации развития возобновляемой энергетики и «РТ-Инвест». Здесь имеется в виду развитие дополнительного сегмента отрасли ВИЭ, другими словами — возведение предприятий по энергоутилизации.
Заводы «РТ-Инвест» позволят существенно снизить объемы выбросов парниковых газов в секторе обращения с отходами. После запуска 25 заводов на территории России можно будет закрыть сотни полигонов и создать более 39 000 новых рабочих мест.