С какими трудностями столкнулись свердловские издатели в пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса нанесла ущерб книжному рынку в России. Согласно подсчетам, в 2020 году выручка издателей сократилась на 12%. С какими трудностями столкнулись типографии и как изменились предпочтения свердловских читателей, рассказали TagilCity.ru представители книжного рынка в Екатеринбурге.

С начала пандемии коронавируса в России вырос интерес к чтению. В литературе люди ищут спасение от стресса и трудностей, поэтому большим спросом пользуются книги по психологии и инвестициям. Тем не менее, выручка издательств в 2020 году составила 84 млрд рублей, что на 12% меньше в сравнении с показателей предыдущего года. 30% российские типографии получили от реализации художественных книг, еще 30% — от научно-популярной и познавательной литературы, 15% — от детских книг. В 20-м году рынок резко упал и достиг своего дна, самого настоящего. Ещё в апреле 2020 года мы обратились в Правительство РФ о том, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали, как важную и пострадавшую от тех пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами, сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Фото: РБК «Бизнес-Вектор» О падении спроса на печатную продукцию говорят и свердловские представители книжной сферы. Генеральный директор издательства АМБ в Екатеринбурге Владимир Лобок рассказал, что в розничных магазинах продается все меньше книг, так как читатели предпочитают совершать покупки через интернет. По подсчетам экспертов, только половину изданий россияне приобретают в розничных точках, 8% в супермаркетах, остальные — в других магазинах. В настоящее время на интернет-магазины приходится 40% продаж, но по некоторым издательствам эта цифра доходит до 60%. Часть книг ушли в бумажном виде в интернет. В целом происходит снижение, поскольку предложений однозначно стало меньше. Вторая причина, на самом деле, — стоимость материалов, из которых изготавливаются книги, резко подскочила. Очень все дорого. В книжной торговле издание стоит сумасшедшие деньги, поделился с редакцией TagilCity.ru гендиректор издательства. Фото: РБК «Бизнес-Вектор» В 2021 году бумага выросла в цене на 20%, картон — на 60%. Высокая стоимость книг отпугивает покупателей, сказал сотрудник магазина «Книжный лабиринт» в Екатеринбурге. Некоторые издания, по его словам, увеличились в цене в два-три раза. Производство качественной книжной бумаги упало в два с половиной раза, бумажные предприятия переходят производство упаковки, это более выгодно. Наши зарубежные партнёры тоже испытывают в этом дефицит и по тем же самым причинам. Поэтому стоимость книги только за 21 год, а прошедший год выросла до 40% именно из-за этого, прокомментировал вице-президент ТПП России Максим Фатеев. По предварительным расчетам экспертов, 2021 год для издателей выдался более благоприятным. Объём книжного рынка может оказаться больше на 13% и составить 95 миллиардов рублей. Выросший спрос на печатную продукцию отметила в беседе с редакцией TagilCity.ru представитель библиотеки-магазина литературы по архитектуре, дизайну и декору в Екатеринбурге Ольга Просникова: Спрос на такую профессиональную литературу вырос в последнее время. Это соответствует общемировым тенденциям. Дело в том, что все архитекторы и дизайнеры все визуалы. И качественное полиграфическое изображение никогда не сравнится с изображением на экране телефона или компьютера, поэтому спрос профессиональных качественных изданий идет, и мы не являемся исключением. О большом интересе читателей к профессиональной литературе говорит и гендиректор издательства АМБ в Екатеринбурге Владимир Лобок. При этом молодые свердловчане предпочитают приобретать именно бумажный вариант книги. Также востребованными остаются детские книги, поэтому вероятность того, что данный сегмент уйдет в онлайн, достаточно низкая. Видео: РБК «Бизнес-Вектор» Представители сферы печатных услуг отмечают, что полностью вытеснить бумажные книги электронные издания не смогут. Рынок электронной литературы остановится на определенной отметке, как произошло и в США, где данный показатель не превышает 25%. Основная задача бизнеса перед государством — борьба с пиратскими изданиями. В целом же отмечается восстановление печатной отрасли после первых лет пандемии коронавируса. По прогнозам экспертов, в 2022 году книжный рынок продолжит расти.

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