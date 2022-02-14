Тагильский депутат не согласен с лишением водительских прав и штрафом за пьяную езду

Рассмотрение дела назначено на 24 февраля. Его участниками будут депутат молодежного парламента Свердловской области Антон Мятович и представители межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское».
Тагильчанин будет оспаривать судебное постановление от 27 декабря прошлого года, по которому ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1 год 6 месяцев.
Напомним, 5 ноября автомобиль молодого человека остановили сотрудники ГИБДД. По их версии, они предложили водителю пройти тест на алкогольное опьянение, но Антон Мятович отказался. И тогда полицейские составили протокол.
Мировой суд встал на сторону правоохранителей, но депутат не намерен сдаваться. Он воспользовался правом на подачу апелляционной жалобы.
Антон Мятович был самым молодым из кандидатов на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшихся в сентябре 2021 года. Свою вину он отрицает, рассказывал он в беседе с ТаgilCity.ru.