Жители дома в Екатеринбурге боятся агрессивного дворника

Жители высотки повздорили с дворником. И все из-за того, что мужчина ведет себя агрессивно. По их словам, он нередко ругается матом, а припаркованные машины царапает.
По убеждению уборщика, люди и животные портят в палисадниках кусты и вытаптывают растения. Чтобы это все спасти, дворник якобы даже таблички с матерными надписями устанавливал, говорят местные жители.
Работает он в детской поликлинике. Обиженные им уже сходили туда. Но врачи заявили, что претензий к дворнику нет. Территорию мужчина убирает с 2010 года и делает это добросовестно.
Не оставила без внимания жалобы и полиция. Участковый уполномоченный начал поквартирный обход с целью собрать о конфликте как больше достоверных данных. Если все окажется так, как говорят заявители, то агрессивного дворника могут привлечь к ответственности.