Жители дома в Екатеринбурге боятся агрессивного дворника

Дворник из детской поликлиники в Екатеринбурге держит в страхе жилой дом

Ругается матом и замахивается метлой. Так говорят жители дома в Октябрьском районе Екатеринбурга об одном дворнике. По их словам, мужчина при встрече проявляет агрессию.

Жители высотки повздорили с дворником. И все из-за того, что мужчина ведет себя агрессивно. По их словам, он нередко ругается матом, а припаркованные машины царапает. По убеждению уборщика, люди и животные портят в палисадниках кусты и вытаптывают растения. Чтобы это все спасти, дворник якобы даже таблички с матерными надписями устанавливал, говорят местные жители. Работает он в детской поликлинике. Обиженные им уже сходили туда. Но врачи заявили, что претензий к дворнику нет. Территорию мужчина убирает с 2010 года и делает это добросовестно. Не оставила без внимания жалобы и полиция. Участковый уполномоченный начал поквартирный обход с целью собрать о конфликте как больше достоверных данных. Если все окажется так, как говорят заявители, то агрессивного дворника могут привлечь к ответственности.

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