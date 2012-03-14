АЦ «Эксперт-Урал»: Банк24.ру вошел в десятку самых любимых бизнесменами банков

Главная фишка Банка24.ру – быстрое и качественное расчетно-кассовое обслуживание, что и подтверждает свежий рейтинг АЦ «Эксперт-Урал». По объему средств юридических лиц Банк24.ру вошел в ТОП-10 банков, заняв 7-ю строчку и опередив десятки других региональных банков, а также филиалы федеральных и даже зарубежных кредитных организаций. На 1 января 2012 года объем средств юрлиц в Банке24.ру превысил 8,2 миллиардов рублей. Объем средств на расчетных счетах за последний год вырос более чем в два раза и составил 7,3 миллиардов рублей. Общая сумма средств на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей за 2011 год увеличилась в 1,5 раза – до 259 миллионов рублей, а на депозиты юрлиц и выпущенные ценные бумаги приходится 862 миллиона рублей – это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.