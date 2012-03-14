АЦ «Эксперт-Урал»: Банк24.ру вошел в десятку самых любимых бизнесменами банков
Итоги 2011 года для банков подвел аналитический центр «Эксперт-Урал». В рейтинге банков Уральского региона Банк24.ру потеснил многие крупные федеральные и иностранные кредитные организации, а в своем профильном рейтинге вошел в десятку лидеров.
Главная фишка Банка24.ру – быстрое и качественное расчетно-кассовое обслуживание, что и подтверждает свежий рейтинг АЦ «Эксперт-Урал». По объему средств юридических лиц Банк24.ру вошел в ТОП-10 банков, заняв 7-ю строчку и опередив десятки других региональных банков, а также филиалы федеральных и даже зарубежных кредитных организаций. На 1 января 2012 года объем средств юрлиц в Банке24.ру превысил 8,2 миллиардов рублей. Объем средств на расчетных счетах за последний год вырос более чем в два раза и составил 7,3 миллиардов рублей. Общая сумма средств на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей за 2011 год увеличилась в 1,5 раза – до 259 миллионов рублей, а на депозиты юрлиц и выпущенные ценные бумаги приходится 862 миллиона рублей – это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.
Банк24.ру стремительно растет, укрепляя свой статус федерального банка. По размеру активов он вошел в ТОП-20 крупнейших банков и филиалов в Уральском регионе, заняв в рейтинге 17-е место. Кстати, среди всех российских банков Банк24.ру по размеру активов на 1 января 2012 года занимает 216 место - за минувший год банк поднялся в этом рейтинге сразу на 5 строчек. Размер активов Банка24.ру за 2011 год увеличился сразу на 27% и на начало 2012 года составил 12,4 миллиардов рублей. Собственный капитал банка за год вырос на 11% - до 876 миллионов рублей.