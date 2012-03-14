Автобус с бельгийскими школьниками разбился в тоннеле

Еще 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 52 человека. В настоящее время пострадавшие были доставлены в четыре местные больницы. Трое, получившие наиболее тяжелые травмы, отправлены в университетские больницы Лозанны и и Берна. Автобус следовал из горнолыжного курорта Валь дАннивье, где школьники из Фландрии отдыхали. Средний возраст детей в группе – от десяти до двенадцати лет.