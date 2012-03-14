Автобус с бельгийскими школьниками разбился в тоннеле
14 марта 2012, 09:34ОбществоРОман БОТов
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Автобус, в салоне которого находилась группа бельгийских школьников, возвращавшихся с горнолыжного курорта, попал в аварию в Швейцарии. Поздним вечером вчера, 13 марта, в тоннеле на трассе по пути к Сьону автобус по непонятным причинам занесло, и он врезался в стену. Как сообщили власти кантона Вале в ходе пресс-конференции, в результате ДТП двадцать восемь человек погибли, в том числе 22 ребенка и оба водителя автобуса.
Еще 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 52 человека. В настоящее время пострадавшие были доставлены в четыре местные больницы. Трое, получившие наиболее тяжелые травмы, отправлены в университетские больницы Лозанны и и Берна. Автобус следовал из горнолыжного курорта Валь дАннивье, где школьники из Фландрии отдыхали. Средний возраст детей в группе – от десяти до двенадцати лет.
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