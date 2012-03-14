Автоцентр Европа Авто Тагил отмечает День Рождения!

14 марта 2009 года впервые гостеприимно распахнул свои двери новый автоцентр, входящий в группу компаний "АвтоПлюс", Европа Авто Тагил - официальный дилер SKODA, и вот сегодня мы отмечаем свой третий День рождения!

Три года мы работали для того, чтобы вы – наши клиенты, возвращались к нам снова и снова, мы постарались вас сплотить в одну дружную команду, семью – ŠKODA! Ведь основная наша задача - чтобы наш клиент уезжал в высшей степени довольным обслуживанием и сотрудниками автоцентра, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.

За прошедшие три года мы неоднократно занимали призовые места по Урало-Сибирскому региону, как лучшие дилеры по продажам и послепродажному обслуживанию, и наши сотрудники были премированы от SKODA AUTO Russia поездками в Чехию и в Сочи, а также на Чемпионат мира по хоккею.

Благодаря вам и вашей отзывчивости, в июне 2010 года появился Детский клуб «ЛЮБИТЕЛЕЙ SKODA», на котором вы и ваши дети с удовольствием проводят время и участвуют в различных творческих конкурсах!

На сегодняшний день у нас вы можете не только приобрести автомобиль ŠKODA, но и оснастить его всеми необходимыми оригинальными аксессуарами, застраховать его, а также посетить наш сервисный центр.

За три года мы научились понимать наших клиентов , соответствовать их требованиям и ожиданиям, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем стремиться к совершенству вместе с вами!

Так же нам приятно вам сообщить, что наш третий день рождения совпал с выдачей «юбилейного» 1000 автомобиля, счастливого обладателя белой SKODA Octavia ждет приятный сюрприз от нашего автоцентра.

Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Красноармейской, 198 А !