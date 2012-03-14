ЕВРАЗ оборудовал учебную аудиторию в НТИ (ф) УрФУ
14 марта 2012, 10:28Общество
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Новая аудитория в НТИ (ф) УрФУ оборудована по последнему слову техники и будет использоваться в учебном процессе студентов вуза.
Как сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, на финансированиепроекта «Создание и оснащение именной аудитории ЕВРАЗ для реализацииинновационных образовательных технологий» компания направила порядка 700тыс. рублей. На эти средства было приобретено необходимое оборудование:DLP-проектор, специальный экран, мультимедийная кафедра, комплекткоммутации, а также акустическая система.
В вузе появилась возможность разработки для студентов металлургического профиля мультимедийных курсов.
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