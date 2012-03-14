ЕВРАЗ оборудовал учебную аудиторию в НТИ (ф) УрФУ

Как сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, на финансированиепроекта «Создание и оснащение именной аудитории ЕВРАЗ для реализацииинновационных образовательных технологий» компания направила порядка 700тыс. рублей. На эти средства было приобретено необходимое оборудование:DLP-проектор, специальный экран, мультимедийная кафедра, комплекткоммутации, а также акустическая система.