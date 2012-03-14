Годовалого Максима из Нижнего Тагила везут в Екатеринбург
В среду, 14 марта, годовалого Максима Барковского наконец-то привезут в Екатеринбург. Его ждут врачи больницы N40. В обед малыша, закутанного в одеяло, на носилках перенесли в реанимобиль. Его вынесли без маски. Пообещали, что в машине подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Маму мальчика Наталью к ребенку не пустили, хотя место в машине было.
«Я рада, что нам наконец-то удалось вырваться из этой ужасной больницы», — сказала «Комсомолке» Наталья.
До этого времени женщина дежурила у дверей больницы. Внутрь ее не пускали, говорили, что не положено, все равно малыш в реанимации.
«Клиника в Мюнхене готова принять Максимку даже в таком состоянии. Если бы врачи позволили забрать его раньше, все было бы иначе», — плачет Наталья.
Напомним, годовалый мальчик Максим Барковский два месяца боролся зажизнь в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Врачи, посмотрев страшныедиагнозы (ДЦП, центральное поражение нервной системы и эпилепсия)махнули на кроху рукой и в глаза сказали матери: «Не надо его спасать.Он все равно умрет!». Спасая своего сыночка, женщина решилась наогласку семейной драмы. И добилась того, что Максимка получил еще одиншанс.
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