Годовалого Максима из Нижнего Тагила везут в Екатеринбург

«Я рада, что нам наконец-то удалось вырваться из этой ужасной больницы», — сказала «Комсомолке» Наталья.

До этого времени женщина дежурила у дверей больницы. Внутрь ее не пускали, говорили, что не положено, все равно малыш в реанимации.

«Клиника в Мюнхене готова принять Максимку даже в таком состоянии. Если бы врачи позволили забрать его раньше, все было бы иначе», — плачет Наталья.