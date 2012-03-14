Компания Kia нарисовала трехдверный cee'd

Среди первых — 1,4-литровый агрегат с распределенным впрыском топлива и 1,6-литровая «четверка» с непосредственным впрыском. Мощность последнего из них составляет 135 лошадиных сил, при этом за доплату он может агрегатироваться с преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями. Гамма дизелей состоит из 1,4- и 1,6-литровых двигателей, развивающих от 90 до 135 лошадиных сил. Пятидверные хэтчбеки Kia ceed будут собирать на заводе в Словакии, а к европейским дилерам автомобили поступят летом. В апреле выпуск модели начнется и на калининградском «Автоторе». Трехдверка появится в продаже в 2013 году.