Компания Kia нарисовала трехдверный cee'd
14 марта 2012, 10:05ОбществоРОман БОТов
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Компания Kia опубликовала первое изображение трехдверной модификации модели ceed, которую рассекретят на сентябрьском моторшоу во Франкфурте. Техническая начинка трехдверки будет той же, что и у пятидверного варианта, дебютировавшего на Женевском автосалоне. Хэтчбек на европейском рынке предлагается с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами.
Среди первых — 1,4-литровый агрегат с распределенным впрыском топлива и 1,6-литровая «четверка» с непосредственным впрыском. Мощность последнего из них составляет 135 лошадиных сил, при этом за доплату он может агрегатироваться с преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями. Гамма дизелей состоит из 1,4- и 1,6-литровых двигателей, развивающих от 90 до 135 лошадиных сил. Пятидверные хэтчбеки Kia ceed будут собирать на заводе в Словакии, а к европейским дилерам автомобили поступят летом. В апреле выпуск модели начнется и на калининградском «Автоторе». Трехдверка появится в продаже в 2013 году.
Иллюстрация Kia
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