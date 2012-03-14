Компания MINI выбрала название для трехдверного кроссовера

Сборку модели планируется наладить на австрийском предприятии Magna Steyr, где уже собирают кроссовер Countryman, на агрегатах которого и будет построена новинка. Концептуальный вариант MINI Countryman Coupe был оснащен системой полного привода и 211-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра, которым комплектуются «заряженные» модификации моделей британской марки от ателье John Cooper Works. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в 2013 году.