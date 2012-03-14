Компания MINI выбрала название для трехдверного кроссовера
14 марта 2012, 09:43ОбществоРОман БОТов
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Компания MINI определилась с названием компактного трехдверного кроссовера, который будет построен по мотивам концепт-кара Paceman, впервые представленного в прошлом году на Детройтском автосалоне. Серийный вариант вседорожника будет называться Countryman Coupe, а его публичный дебют состоится на сентябрьском моторшоу в Париже. Запуск трехдверного кроссовера MINI в серию год назад был подтвержден руководителем департамента по продажам и маркетингу BMW Яном Робертсоном.
Сборку модели планируется наладить на австрийском предприятии Magna Steyr, где уже собирают кроссовер Countryman, на агрегатах которого и будет построена новинка. Концептуальный вариант MINI Countryman Coupe был оснащен системой полного привода и 211-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра, которым комплектуются «заряженные» модификации моделей британской марки от ателье John Cooper Works. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в 2013 году.
Фото MINI
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