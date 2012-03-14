Ксению Собчак обвиняют в избиении журналистов

В открытом письме на имя Колокольцева, размещенном в ЖЖ Габрелянова, говорится, что инцидент произошел у ресторана на Тверском бульваре. Конфликт возник, когда журналисты снимали беседу Собчак с представителями оппозиции в этом ресторане.

«Журналисты LifeNews выполняли свою профессиональную работу: пришли в публичное место и начали снимать на видео людей, которые не боятся высказывать свое мнение с трибун в центре Москвы», — пишет Габрелянов. Что именно послужило причиной конфликта, неясно, однако, по утверждению Габрелянова, кончилось все тем, что Собчак, Яшин и Огнева напали на журналистов.

По словам Габрелянова, пострадавшие журналисты написали заявление в полицию. «Прошу в интересах формирования гражданского общества и свободы СМИ разобраться в данной ситуации, опубликовав запись с камер наблюдения в ресторане», - обращается Габрелянов к Колокольцеву.

Как следует из записей в твиттере Собчак, инцидент произошел в ресторане «Твербуль». По ее словам, журналисты LifeNews, которых она называет «шпионами», подслушивали ее разговор с Яшиным и Огневой. Также на встрече присутствовали глава предвыборного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский, главред GQ Николай Усков и основательница телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.

«Ашотик, со своим письмом Колокольцеву ты не учел одного - у меня все зафиксировано на камеру 'Твербуля', плюс есть 15 свидетелей», - написала в ответ на письмо Габрелянова Собчак. Записи, о которых она говорит, можно посмотреть здесь. По словам Собчак, журналисты LifeNews не только подслушивали разговор, но и устроили провокацию, вызвав в ресторан полицию.