На китайском телевидении смертную казнь превратили в телешоу

Шоу под названием «Интервью перед казнью» выходит на китайскомтелевидении уже пять лет. Программа считается одной из самых популярныхтелепередач в Китае. Она еженедельно выходит по вечерам в субботу, тоесть в самый прайм-тайм. Каждый выпуск шоу собирает у телеэкранов по 40миллионов человек по всей стране.