На китайском телевидении смертную казнь превратили в телешоу
14 марта 2012, 10:09ОбществоОльга
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В Китае огромной популярностью пользуется программа, главные герои которой — приговоренные к казни убийцы, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Шоу под названием «Интервью перед казнью» выходит на китайскомтелевидении уже пять лет. Программа считается одной из самых популярныхтелепередач в Китае. Она еженедельно выходит по вечерам в субботу, тоесть в самый прайм-тайм. Каждый выпуск шоу собирает у телеэкранов по 40миллионов человек по всей стране.
Ведущая «Интервью перед казнью» по имени Юй Дин давно стала любимицейкитайского народа. За пять лет ее собеседниками стали более 200смертников.
Китай считается первой страной в мире по количеству смертных казней. Встране не действует презумпция невиновности, зачастую подозреваемогоприговаривают к смерти, не дав ему пообщаться с адвокатом.
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