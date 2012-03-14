Первая епархиальная конференция «Семья России – судьба России» состоится в Нижнем Тагиле

В работе конференции примут участие представители духовенства,муниципальных органов власти, педагоги, руководителидуховно-просветительских центров, миссионеры, катехизаторы,преподаватели церковно-приходских школ из Нижнего Тагила и другихгородов Нижнетагильской епархии.

Как сообщили нам в отделе развития гражданских инициатив Администрациигорода, целью конференции является обмен опытом по вопросам укрепленияинститута семьи, духовно-нравственного просвещения, возрождения семейныхтрадиций, сотрудничества Церкви и государства в сфере воспитанияподрастающего поколения, формирования общественного мнения в поддержкуэтого государственного института.