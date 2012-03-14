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Первая епархиальная конференция «Семья России – судьба России» состоится в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первая епархиальная конференция «Семья России – судьба России» состоится в Нижнем Тагиле

14 марта 2012, 08:28ОбществоОльга
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