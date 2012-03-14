Подростки смогут побеседовать с психологом по телефону «горячей линии»
14 марта 2012, 08:52Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 марта Клиника, дружественная к молодежи, проводит «горячую линию» для подростков по теме «Мои проблемы во взрослой жизни».
С 17 до 19 часов по телефону: 44-44-16 подростки смогут получитьрекомендации и квалифицированные ответы на любые интересующие вопросы.Консультацию проводит ведущий психолог Клиники Валерий БорисовичМосковцев.
Напомним, Клиника, дружественная к молодежи, «Тинейджер» недавно открылась на базе детской поликлиники №5.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей