Профсоюз российского завода Ford потребовал улучшить условия труда

Ранее на заводе проводилась аттестация, в ходе которой некоторые производственные площадки были признаны вредными (в различной степени), однако ни один из 600 рабочих не получает компенсацию за труд в таких условиях, отмечает профсоюз. Коллектив завода также потребовал от руководства проведения «защитных мероприятий при возникновении экстремальных температурных условий, ограничения нестандартной занятости, облегчения получения квалификационных уровней (грейдов)». По информации МПРА, эти требования рабочие направили в адрес руководства еще 26 февраля. Поскольку работодатель не согласился на изменения, 1 марта на заводе возник коллективный трудовой спор, о котором стало известно только сейчас. С 5 марта МПРА взял на себя функцию ведения переговоров с руководством «Форда». В сообщении отмечается, что возможность достижения обеими сторонами соглашения оценивается профсоюзным комитетом «крайне низко». В ночь с 1 на 2 ноября 2011 года рабочие завода Ford провели двухчасовую предупредительную забастовку, в ходе которой на два часа был остановлен конвейер предприятия. Тогда сотрудники требовали сократить долю «заемного труда» до пяти процентов от общей численности сотрудников, перевести основную массу «контрактников» в штат и улучшить условия труда и отдыха.