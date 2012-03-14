Протезирование зубов в Екатеринбургепланируется пациенту заблаговременно, уже в процессе проводимоголечения или удаления. Это помогает предотвратить такие осложнениянесвоевременного обращения к стоматологу-ортопеду, как преждевременноеизнашивание из-за повышенной нагрузки оставшихся зубов, нарушениеприкуса и качества жевания, смещение части зубного ряда в сторонуудаленного зуба, атрофия кости в месте образовавшейся лунки. В итогеданные проблемы могут вынудить пациента к неоднократному восстановлениюразрушающейся коронки зуба и стать противопоказанием к применениюсовременных эстетичных способов протезирования.

До недавнеговремени при разрушении менее 50% коронки зуб восстанавливался с помощьюпломбировочных материалов, а при большем – ставилась коронка. Как бы нистарался доктор, это в обоих случаях снижало функциональные способностизуба и его внешнюю привлекательность. Также повышался риск появлениявоспаления окружающей десневой ткани. На сегодня внедрена встоматологическую практику замечательная технология микропротезирования –то есть замена пломбы прочными, долговечными и эстетичнымикерамическими вкладками. Они практически лишены недостатков, присущихстарым методикам, дают идеальную герметизацию дефекта и прекрасноевосстановление анатомической формы и функции зуба.

Бюгельный протезсъемный на кламерах, адгезивный (приклеивающийся с помощью специальныхплатформ к рядом расположенным зубам) протез, имплантация в костьальвеолярного отростка челюсти относятся к современным способампротезирования без предварительного опиливания зубов. Кроме минимальногодополнительного воздействия на окружающие ткани, они дают равномерноераспределение жевательной нагрузки, а значит, максимально сохраняютздоровье и целостность оставшихся зубов.

Бюгельные протезы с замковым креплением или ригельные протезы представляют собой варианты съемных протезов.