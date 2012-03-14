Российских солдат оденут в конопляную форму

По словам директора департамента лесной и легкой промышленностиМинистерства промышленности и торговли Михаила Клинова, для изготовленияконопляных тканей придется модернизировать производство, включая заменуоснастки текстильного оборудования. Тем не менее расходы на эти работыокупятся довольно быстро, поскольку конопля является одним из самыхнеприхотливых растений.