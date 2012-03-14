Российских солдат оденут в конопляную форму
14 марта 2012, 10:16ОбществоОльга
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Министерство промышленности и торговли России намерено заменить импортное сырье, используемое при производстве военной формы, на отечественное, пишет газета «Известия». В качестве альтернативы закупаемому в настоящее время азиатскому хлопку ведомство намерено использовать российские коноплю, лен и хлопок. Как отмечает газета, использование конопляных тканей — самый простой и дешевый вариант.
По словам директора департамента лесной и легкой промышленностиМинистерства промышленности и торговли Михаила Клинова, для изготовленияконопляных тканей придется модернизировать производство, включая заменуоснастки текстильного оборудования. Тем не менее расходы на эти работыокупятся довольно быстро, поскольку конопля является одним из самыхнеприхотливых растений.
Ранее ведомство подготовило проектпостановления правительства, предусматривающий запрет на использованиеимпортных шерстяных тканей при производстве военной формы. Какожидается, этот проект будет одобрен и вступит в силу до конца мартатекущего года.
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