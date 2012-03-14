В Южной Африке наградили самого порядочного водителя

В интервью местным СМИ женщина рассказала, что все 62 года ездит по правилам, потому что грамотно планирует свой день и никогда никуда не торопится. Соума пожаловалась, что живет в районе, где с утра до вечера улицы «напоминают гоночные треки», а она никогда не хотела быть похожей на таких водителей. Автомобилистка, по ее словам, всегда останавливается на красный свет, регулярно повторяет правила дорожного движения и никогда не говорит по телефону. Издание отмечает, что ежегодно в ЮАР, где по состоянию на начало 2011 года было зарегистрировано почти десять миллионов машин, выписывается несколько миллионов штрафов в год, а каждый день в ДТП погибает в среднем 40 человек (примерно 14 тысяч 600 человек в год). В России в прошлом году было зафиксировано 57,2 миллиона правонарушений. За год в дорожных авариях погибли 27 тысяч 953 человека, тогда как общее количество зарегистрированных машин в стране составило 35,06 миллиона штук.