Виновнику гибели 9 человек в ДТП дали три года колонии

Водитель осужден по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Экспертиза пришла к выводу, что главной причиной ДТП стали действия Соловьева. Скорость управляемого им автопоезда не позволяла обеспечивать постоянный контроль за движением и не соответствовала уровню его водительских навыков, - говорится в заявлении на сайте прокуратуры. 33-летний водитель полностью признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке. 25 сентября 2011 года тягач Scania, которым управлял Соловьев, столкнулся с микроавтобусом Фольксваген у моста через реку Аниш. Грузовик затормозил на крутом спуске перед мостом и, потеряв управление, вылетел на встречную полосу, по которой ехал Фольксваген. В результате столкновения все пассажиры и водитель микроавтобуса погибли. Девять жертв этой автокатастрофы приходились родственниками друг другу. Они ехали домой из деревни под Казанью, где гостили. В числе погибших были муж с женой и ребенком, две женщины с дочерьми 12 и 13 лет и девушка со своим молодым человеком.