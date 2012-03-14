Всплеска простудных заболеваний в Нижнем Тагиле пока нет
14 марта 2012, 11:58Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Нижнетагильского Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1746 случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель ниже, чем на предыдущей неделе, не превышает средний многолетний уровень и ниже уровня аналогичного периода 2011 года.
Между тем в целом по Свердловской области в начале марта наметиласьтенденция к небольшому росту заболеваемости острыми респираторнымивирусными инфекциями. Чаще болеть стали преимущественно дети. Узаболевших выделяется и вирус гриппа.
Поэтому специалисты рекомендуют тагильчанам одеваться по погоде ипринимать витамины, подобранные врачом. Также следует избегать контактовс больными людьми.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей