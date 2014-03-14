Депутаты Нижнего Тагила совершили выезд по обращениям горожан. На повестке – уборка города от снега

План объезда был сформирован по адресам, подсказанным жителями города в личных обращениях к депутатам и через интернет-приемную Городской думы. Вот один из примеров: группа родителей пожаловалась на отсутствие подъездов к СДЮСШОР №1, что по улице Газетная. Однако к моменту визита депутатской комиссии вся прилегающая территория была расчищена от снега. Этим занимался МУП «Тагилдорстрой».

Директор Владимир Юрченко пояснил, что хоть это и не входит в муниципальный контракт, но предприятие выполняет все заявки школ и детских учреждений. Добавим, что контракт сформирован на сумму 532 млн. рублей. В его задачу входит круглогодичное эксплуатационное содержание всех дорог нашего города, прилегающих к ним тротуаров, их текущий ремонт, а также уборка привокзальной площади.

Всего на «зимнее» содержание приходится 99 миллионов рублей. За январь текущего года уже был израсходован 21 миллион. Кстати, как сообщает пресс-служба Думы, планируется нормативно урегулировать вопрос очистки дворовых территорий и подъездов к ним, разделив зоны ответственности города и управляющих компаний.

С приходом весны, уборку нужно делать не только на прилегающих территория домов, но и в самих домах, т.е. в квартире. Самой нужной вещью во время приборки являются тряпки, в особенности тряпки для пола. Прибираясь в квартире, вы не только наводите уют и красоту, но и обеспечиваете себе и остальным домочадцам комфортные условия проживания: свежий воздух, отсутствие пыли. Обязательно нужно проветривать помещение во время уборки. Если вы прибираетесь в скромном одиночестве, то для поднятия настроения можно включить любимую музыку. А если вам помогают остальные члены семьи, то уборку квартиры можно превратить в своеобразную игру.