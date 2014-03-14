Европейские ученые создали мясо для вегетарианцев
14 марта 2014, 13:30ОбществоПавел Сидоренко
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Специалисты из Вены совместно с продуктовыми компаниями создали в рамках уникального проекта под название LikeMeat мясо для вегетарианцев.
С инициативой выпускать экологически чистый аналог мяса на растительной основе выступил ученый Флориан Уайльд, сотрудник Института Фраунгофера, пишет «ЕвроСМИ». Уникальный продукт имеет в своем составе только овощи. Он имеет большие сроки для хранения, экологически безопасен, а также может производиться в крупных масштабах на промышленных предприятиях.
Кроме того, его преимуществом является относительно низкая стоимость. Таким образом, его могут включить в свой рацион люди, которые по разным причинам не могут употреблять обычное мясо.
© Росбалт
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