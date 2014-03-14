Европейские ученые создали мясо для вегетарианцев

С инициативой выпускать экологически чистый аналог мяса на растительной основе выступил ученый Флориан Уайльд, сотрудник Института Фраунгофера, пишет «ЕвроСМИ». Уникальный продукт имеет в своем составе только овощи. Он имеет большие сроки для хранения, экологически безопасен, а также может производиться в крупных масштабах на промышленных предприятиях.