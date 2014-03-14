Как выгодно продать авто в Санкт-Петербурге срочно?

У каждого владельца авто наступает момент, когда приходиться расставаться со своим "железным конём". На это могут быть различные причины, и к сделке нужно отнестись с особой серьёзностью. Ведь от этого зависит ваша выгода, а деньги, вырученные от продажи автотранспорта, пойдут на различные нужды. Существует масса способов продажи автомобиля. Это продажа на автомобильном рынке, с помощью интернет-площадок или автодилеров по продаже автомобилей, бывших в употреблении.

Одним из простых способов как продать авто в Санкт-Петербурге срочно, является выезд на автомобильный рынок. Этот вариант хорош тем, что процент случайных покупателей сводится к нулю. Т.е. люди изначально идут на рынок, чтобы найти себе подходящий автомобиль, а не просто для посмотра бесконечного ряда машин. На месте посмотреть машину, её состояние и принять решение о покупке. Минусы такого способа в том, что придётся целый день, находится рядом со своим автомобилем, при этом теряя собственное время. Конечно, можно поручить это другому человеку, но это лишние затраты.

Еще один весьма неплохой способ продажи - это отдать автомобиль на площадку к дилеру. Плюсы для покупателя в том, что на месте есть станция, где можно сделать небольшой техосмотр. Таким образом, есть возможность подробнее узнать о состоянии автомобиля. Нередко покупатели с помощью дилера и его площадки делают выкуп битых автомобилей в Санкт-Петербурге. Аварийный авто сложно продать на обычном городском рынке, плюс к тому расходы на транспортировку. Кроме того, машину всегда можно оставить на дилерской площадке. Время парковки автомобиля ограничивается лишь условиями дилера.