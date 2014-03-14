Наслаждайтесь каждой поездкой с новым SEAT Leon Sport Coupe – от 575 000 руб. Автомобиль в наличии!
Яркий узнаваемый дизайн, спортивный характер и самые современные технологии — все это совершенно новый SEAT Leon в кузове Sport Coupe .
Яркий узнаваемый дизайн, спортивный характер и самые современные технологии — все это совершенно новый SEAT Leon в кузове Sport Coupe . Неповторимый образ нового SEAT Leon Sport Coupe дополняется первой в своем классе светодиодной оптикой – Full Led.
Вас приятно удивит мультимедийная система SEAT, которая обеспечит отличное качество звука и большое разнообразие вариантов подключения внешних устройств при помощи системы управления EASY CONNECT. Новый SEAT LEON также дает возможность водителю настроить некоторые параметры управления индивидуально, в зависимости от настроения и стиля вождения, при помощи системы SEAT DRIVE PROFILE.
Компактность и динамичность никак не сказывается на удобстве: пассажиры на заднем сиденье чувствуют себя комфортно, а размеры багажника New Leon Sport Coupe, такие же, как в 5-ти дверной версии - 380 литров, что является одним из лучших показателей в классе. Надежность автомобиля проверена не только многочисленными краш-тестами (EURO NCAP, Latin NCAP), но и суровыми погодными условиями, в которых он тестировался. Новый SEAT Leon Sport Coupe успешно прошел зимние испытания в Заполярье, которым его подвергли инженеры компании SEAT.
Полученные результаты подтверждают соответствие новики международным стандартам
Управление автомобилем - это удовольствие.
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Новый SEAT Leon Sport Coupe готов к покорению дорог, он ждет вас в Авто Плюс СЕАТ на Артинской, 23 г, звоните (343)232 93 93. Запись на тест-драйв http://seat-ekaterinburg.ru/test-drajv. Спешите, предложения ограничены! Подробности о предложениях узнавайте у менеджеров отдела продаж .