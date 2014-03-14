Наслаждайтесь каждой поездкой с новым SEAT Leon Sport Coupe – от 575 000 руб. Автомобиль в наличии!

Яркий узнаваемый дизайн, спортивный характер и самые современные технологии — все это совершенно новый SEAT Leon в кузове Sport Coupe . Неповторимый образ нового SEAT Leon Sport Coupe дополняется первой в своем классе светодиодной оптикой – Full Led.

Вас приятно удивит мультимедийная система SEAT, которая обеспечит отличное качество звука и большое разнообразие вариантов подключения внешних устройств при помощи системы управления EASY CONNECT. Новый SEAT LEON также дает возможность водителю настроить некоторые параметры управления индивидуально, в зависимости от настроения и стиля вождения, при помощи системы SEAT DRIVE PROFILE.

Компактность и динамичность никак не сказывается на удобстве: пассажиры на заднем сиденье чувствуют себя комфортно, а размеры багажника New Leon Sport Coupe, такие же, как в 5-ти дверной версии - 380 литров, что является одним из лучших показателей в классе. Надежность автомобиля проверена не только многочисленными краш-тестами (EURO NCAP, Latin NCAP), но и суровыми погодными условиями, в которых он тестировался. Новый SEAT Leon Sport Coupe успешно прошел зимние испытания в Заполярье, которым его подвергли инженеры компании SEAT.

Полученные результаты подтверждают соответствие новики международным стандартам

Управление автомобилем - это удовольствие.

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