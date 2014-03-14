Наталья Якимова, директор Центральной библиотеки, представит Нижний Тагил на этапе конкурса «Женщина года 2014»

Девиз этого года – «Здоровая семья – залог сбережения народа, возрождения великой России». Здесь, в том числе, речь идет о просветительской роли женщины, поскольку невозможно говорить о здоровье общества без образовательной, духовной, культурной составляющих. Это хорошо понимают в Центральной городской библиотеке. Пятый год муниципальным бюджетным учреждением культуры, в состав которого входит 23 филиала, успешно руководит Наталья Петровна Якимова.

На конкурс ею представлен проект «Не будем в стороне», посвященный, в первую очередь, работе с семьями, воспитывающими детей. Это программы для школьников «Ключ от лета», «Я-тагильчанин», организация игровой площадки «Почитаем, поиграем», городской праздник «Киндерград», литературный конкурс «Серая Шейка», фестиваль «Неделя детской и юношеской книги», проекты с участием особых детей «Пластилиновое чудо» и «Лапа в ладошке». Последние, кстати, стали победителями грантовых конкурсов.

Эта деятельность напрямую не входит в функциональные обязанности библиотеки, но только наше неравнодушие как женщин, матерей, руководителей способно помочь в решении проблем общества и семьи говорит Наталья Якимова.

Теперь ей предстоит защищать честь Нижнего Тагила на окружном этапе.

Женщина всегда должна выглядеть изумительно, особенно, когда она участвует в подобных конкурсах. Особое внимание необходимо уделить гардеробу. Многие женщины часто приобретают новые вещи, чтобы идти в ногу с постоянно изменяющейся модой. Одна из проблем, с которой сталкиваются модницы - место хранения большого количества одежды. elfatut.by предлагает изготовить гардеробные шкафы на заказ.