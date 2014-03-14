Номер центра поддержки госуслуг 115 заработал в сотовых сетях по всей стране
Короткий номер центра поддержки госуслуг заработал в сотовых сетях по всей стране.
Теперь по номеру «115» абоненты российских мобильных операторов «Вымпелком», «Екатеринбург-2000», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» смогут круглосуточно получить техническую поддержку по работе портала госуслуг говорится на официальном сайте Минкомсвязи.
Кроме того, по этому короткому номеру можно узнать статус прохождения своего заявления, адрес и график работы государственного или муниципального предприятия.
Планируется, что в будущем появится переадресация звонка из службы поддержки в федеральный орган исполнительной власти, который непосредственно оказывает услугу в электронном виде.
Минкомсвязь России ведет работу по включению переадресации на номер «115» c региональными мобильными операторами и сообщит об их готовности дополнительно уточнили в ведомстве.