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Номер центра поддержки госуслуг 115 заработал в сотовых сетях по всей стране
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Номер центра поддержки госуслуг 115 заработал в сотовых сетях по всей стране

14 марта 2014, 14:00ОбществоПавел Сидоренко
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