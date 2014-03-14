Номер центра поддержки госуслуг 115 заработал в сотовых сетях по всей стране

Теперь по номеру «115» абоненты российских мобильных операторов «Вымпелком», «Екатеринбург-2000», «Мегафон», МТС, «Ростелеком» смогут круглосуточно получить техническую поддержку по работе портала госуслуг говорится на официальном сайте Минкомсвязи.

Кроме того, по этому короткому номеру можно узнать статус прохождения своего заявления, адрес и график работы государственного или муниципального предприятия.

Планируется, что в будущем появится переадресация звонка из службы поддержки в федеральный орган исполнительной власти, который непосредственно оказывает услугу в электронном виде.