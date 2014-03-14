Полицейские Нижнего Тагила проявили себя на командно-штабных учениях области

В ходе проводимых учений осуществлялась практическая тренировка слаженности действий при осложнении ситуации. По словам заместителя начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника внутренней службы Константина Мальцева, отрабатывались задачи по обезвреживанию преступников, захвативших в заложники мирных граждан. В ходе проведении сводным отрядом силовой операции условные преступники в лице статистов из числа сотрудников ОВД были локализованы и доставлены в изолятор временного содержания. По окончании «штурма» была показана работа следственно-оперативной группы ММУ МВД России «Нижнетагильское» на месте происшествия. «В ходе мероприятия задействовались все комплексные силы полиции, практически отработаны приемы расстановки личного состава, задержания преступников, а также отдельные элементы операции, – все было приближено к реальным условиям»,- отметил подполковник Мальцев.

В ходе проведения учебных сборов также состоятся первый этап конкурса профессионального мастерства сотрудников дежурных частей, где определили лучших по профессии. В рамках конкурса участники сдавали зачеты по служебной, физической и огневой подготовке. Огневая подготовка заключалась в стрельбе из пистолета Макарова, физическая подготовка включала в себя комплекс упражнений: бег, подтягивание и рукопашный бой. Дополнительно были проверены знания нормативной базы, регламентирующей деятельность органов внутренних дел.

Сильнейшим в физической подготовке стал оперативный дежурный отдела полиции № 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» Вячеслав Перемыкин. Лучший результат (39 из 40 возможных) по стрельбе из табельного оружия также показал тагильчанин – старший оперативный дежурный отдела полиции № 18 Петр Рудаков.

Третье место в конкурсе профессионального мастерства занял оперативный дежурный отделения полиции № 8 ММО «Верхнесалдинский» капитан полиции Андрей Заморов. Вторым стал его коллега из отделения полиции № 13 ММО «Невьянский» капитан полиции Павел Михайлов. С отрывом в один балл «лучшим по профессии» среди сотрудников дежурных частей стала инженер - электроник ММУ МВД России по Новоуральскому городскому округу капитан полиции Светлана Дядик. Вручая диплом победителя и памятный подарок Светлане, начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров заметил: «О такой женщине, действительно, можно сказать словами Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!».