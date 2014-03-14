Полицейские Нижнего Тагила проявили себя на командно-штабных учениях области
На базе Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» состоялись учебные сборы сотрудников дежурных частей, сотрудников и руководителей подразделений, входящих в Нижнетагильскую зону обслуживания, по практической и теоретической отработке действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. В мероприятии приняли участие полицейские Красноуральска, Качканара, Лесного, ЗАТО Свободный, Невьянска, Кировграда.
В ходе проводимых учений осуществлялась практическая тренировка слаженности действий при осложнении ситуации. По словам заместителя начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника внутренней службы Константина Мальцева, отрабатывались задачи по обезвреживанию преступников, захвативших в заложники мирных граждан. В ходе проведении сводным отрядом силовой операции условные преступники в лице статистов из числа сотрудников ОВД были локализованы и доставлены в изолятор временного содержания. По окончании «штурма» была показана работа следственно-оперативной группы ММУ МВД России «Нижнетагильское» на месте происшествия. «В ходе мероприятия задействовались все комплексные силы полиции, практически отработаны приемы расстановки личного состава, задержания преступников, а также отдельные элементы операции, – все было приближено к реальным условиям»,- отметил подполковник Мальцев.
В ходе проведения учебных сборов также состоятся первый этап конкурса профессионального мастерства сотрудников дежурных частей, где определили лучших по профессии. В рамках конкурса участники сдавали зачеты по служебной, физической и огневой подготовке. Огневая подготовка заключалась в стрельбе из пистолета Макарова, физическая подготовка включала в себя комплекс упражнений: бег, подтягивание и рукопашный бой. Дополнительно были проверены знания нормативной базы, регламентирующей деятельность органов внутренних дел.
Сильнейшим в физической подготовке стал оперативный дежурный отдела полиции № 18 ММУ МВД России «Нижнетагильское» Вячеслав Перемыкин. Лучший результат (39 из 40 возможных) по стрельбе из табельного оружия также показал тагильчанин – старший оперативный дежурный отдела полиции № 18 Петр Рудаков.
Третье место в конкурсе профессионального мастерства занял оперативный дежурный отделения полиции № 8 ММО «Верхнесалдинский» капитан полиции Андрей Заморов. Вторым стал его коллега из отделения полиции № 13 ММО «Невьянский» капитан полиции Павел Михайлов. С отрывом в один балл «лучшим по профессии» среди сотрудников дежурных частей стала инженер - электроник ММУ МВД России по Новоуральскому городскому округу капитан полиции Светлана Дядик. Вручая диплом победителя и памятный подарок Светлане, начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров заметил: «О такой женщине, действительно, можно сказать словами Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!».
Представителями ГУ МВД России по Свердловской области дана положительная оценка по отработке вводной задачи ММУ МВД России «Нижнетагильское». Отмечено, что все необходимые мероприятия проведены грамотно и профессионально. Заместитель начальника оперативного управления ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Игорь Петунин поблагодарил полковника Ибгарима Абдулкадырова за отличную организацию командно-штабных учений.