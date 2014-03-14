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Полицейские Нижнего Тагила проявили себя на командно-штабных учениях области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские Нижнего Тагила проявили себя на командно-штабных учениях области

14 марта 2014, 14:30ОбществоПавел Сидоренко
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