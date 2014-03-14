Рынок акций РФ упал к минимумам 2009 года по индексу РТС
Российский рынок акций в ходе торгов четверга скатился к минимумам сентября 2009 года по индексу РТС и к минимумам мая 2012 года — по индексу ММВБ на фоне негативной реакции западных стран на украинские события, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 16.00 мск индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 1,37% — до 1256,98 пункта. Индекс РТС опустился к этому времени на 1,30% — ниже психологической отметки 1100 пунктов, до 1085,88 пункта.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четверг сообщила о приостановке процедуры присоединения России. Организация также заявила, что страны-члены ОЭСР решили положительно откликнуться на просьбу Украины о дальнейшем укреплении сотрудничества между ОЭСР и Украиной.
В среду в Вашингтоне состоялась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Обама заявил по итогам встречи, что считает незаконным намеченный на 16 марта референдум в Крыму, и выразил надежду, что его еще можно остановить.