Рынок акций РФ упал к минимумам 2009 года по индексу РТС

На 16.00 мск индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 1,37% — до 1256,98 пункта. Индекс РТС опустился к этому времени на 1,30% — ниже психологической отметки 1100 пунктов, до 1085,88 пункта.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четверг сообщила о приостановке процедуры присоединения России. Организация также заявила, что страны-члены ОЭСР решили положительно откликнуться на просьбу Украины о дальнейшем укреплении сотрудничества между ОЭСР и Украиной.