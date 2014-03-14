Ворота, имеющие секционную конструкцию, с каждым днем становятся все более распространенными. Их все чаще начинают применять как в промышленных помещениях, так и в индивидуальных сооружениях. Обойтись без установки у дома таких конструкций зачастую бывает просто невозможно.

Как это выглядит

Современные секционные ворота имеют конструкцию, состоящую из отдельных горизонтальных секций, скрепленных при помощи особых петель. Движение полотна, собранного из таких секций, осуществляется по направляющим, за счет которых оно перемещается из вертикального в горизонтальное положение, задвигаясь под поверхность потолка. Секции изготавливают из качественной стали и покрывают специальным полимером. Благодаря этому данный тип приобретает повышенную устойчивость к воздействию агрессивных сред и жестким условиям внешних факторов. Управлять подобными воротами можно как вручную, так и дистанционно, за счет переносного пульта.

Преимущества

Такая конструкция не будет занимать очень много места ни внутри сооружения, ни с улицы. Само же полотно обладает идеальной герметичностью, что позволяет обеспечивать отличную тепло- и шумоизоляцию. Кроме этого, высота самого строения для таких конструкций не имеет особого значения.

По своему назначению секционные ворота различаются по двум типам: промышленные и гаражные. Установку гаражных чаще всего осуществляют в небольших гаражах и частных коттеджах. Монтаж же промышленных ворот обычно выполняется в производственных строениях, за счет их перекрываются проездные проемы.

Материалы

Секционные ворота имеют достаточно широкий модельный ряд и могут быть изготовлены из разнообразных материалов. Гаражные ворота обычно производят из стали и дерева, а промышленные – из стали и алюминия. В помещении, благодаря возможности остекления таких ворот, появилась возможность в дневное время пользоваться естественным освещением, не применяя каких-либо других осветительных приборов. Стекла в этом случае выпускаются из материала повышенной прочности, способной противостоять повышенным нагрузкам.