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Спортивным клубом «Спутник» будут управлять по-новому. Сергей Носов провел совещание попечительского совета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортивным клубом «Спутник» будут управлять по-новому. Сергей Носов провел совещание попечительского совета

14 марта 2014, 10:15Общество
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