Спортивным клубом «Спутник» будут управлять по-новому. Сергей Носов провел совещание попечительского совета

Алексей Жарич, председатель попечительского совета СК «Спутник, заявил, что нынешняя ситуация требует системного подхода к подходу в работе с хоккеистами, входящими в состав спортивного объединения. Он отметил, что результаты прошедшего сезона подчеркивают необходимость пересмотра работы и принятия изменений.

Сейчас необходимо провести работу по организации серьезной менеджерской поддержки команды, сформировать стабильный тренерский состав и вывести на новый уровень взаимодействие с болельщиками сказал Алексей Жарич.

Спортивный клуб «Спутник» - бренд Нижнего Тагила, хорошо известный не только в Свердловской области, и его необходимо продвигать, отметил Сергей Носов.

Самые эффективные вложения – вложения в менеджмент. Мы получим результат, когда научимся управлять по-новому подвел итог Глава города.

Одним из главных решений прошедшего заседания стало голосование за обособление хоккейного клуба в отдельную структуру. Причем учредителем выступит сам спортивный клуб «Спутник», а также администрация Нижнего Тагила и Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики, сообщает пресс-служба администрации. Присутствовавшие полностью поддержали такие перспективы. Кроме того, в мае запланировано собрание членов спортивного клуба с участием общественности, где обсудят его дальнейшее развитие.