Спортивным клубом «Спутник» будут управлять по-новому. Сергей Носов провел совещание попечительского совета
Накануне в администрации Нижнего Тагила состоялось заседание спортивного клуба «Спутник» под председательством Сергея Носова. Участники обсудили вопрос развития главного спортивного объединения Нижнего Тагила.
Алексей Жарич, председатель попечительского совета СК «Спутник, заявил, что нынешняя ситуация требует системного подхода к подходу в работе с хоккеистами, входящими в состав спортивного объединения. Он отметил, что результаты прошедшего сезона подчеркивают необходимость пересмотра работы и принятия изменений.
Сейчас необходимо провести работу по организации серьезной менеджерской поддержки команды, сформировать стабильный тренерский состав и вывести на новый уровень взаимодействие с болельщиками сказал Алексей Жарич.
Спортивный клуб «Спутник» - бренд Нижнего Тагила, хорошо известный не только в Свердловской области, и его необходимо продвигать, отметил Сергей Носов.
Самые эффективные вложения – вложения в менеджмент. Мы получим результат, когда научимся управлять по-новому подвел итог Глава города.
Одним из главных решений прошедшего заседания стало голосование за обособление хоккейного клуба в отдельную структуру. Причем учредителем выступит сам спортивный клуб «Спутник», а также администрация Нижнего Тагила и Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики, сообщает пресс-служба администрации. Присутствовавшие полностью поддержали такие перспективы. Кроме того, в мае запланировано собрание членов спортивного клуба с участием общественности, где обсудят его дальнейшее развитие.
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