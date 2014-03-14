Тагильчане, обязательно отметьте День сна!

Семь-восемь часов - вот то время, за которое взрослый человек успевает вдоволь выспаться. Некоторые специалисты полагают, что женщинам требуется еще один час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки. В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции.

Впервые Всемирный день сна был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. Это важно, ведь недостаток сна, по мнению врачей, приводит к серьезным болезням - таким, как инсульт, ожирение, проблемы с сердцем и многие другие.

Тагильчане, желаем вам завершить эту тяжелую рабочую неделю порцией здорового сна!

Главный враг крепкого и здорового сна - не будильник (тут ничего не поделать - если он зазвенел, значит придется встать) - а солнце. Особенно неприятно он в летний период, когда ночи короткие, а рассвет наступает чуть ли не в пять часов утра. К счастью, вертикальные жалюзи - достаточно надежное средство от ярких лучей, а значит, и хороший способ продлить свой сон на пару-тройку часов.