Тагильчанин спас из огня человека и потушил огонь до приезда пожарных

Собственница квартиры, где произошел пожар, впоследствии рассказала дознавателям, что в квартире они проживают вдвоем с 52-летним сыном. В день пожара, примерно в половине шестого вечера, женщина отправилась в магазин, но ненадолго задержалась возле подъезда на скамейке. Минут через десять кто-то из соседей, выскочив на улицу, сообщил, что из дверей ее квартиры идет дым.

Женщина бросилась в подъезд, у квартиры уже толпились соседи. Она сообщила, что внутри находится ее сын. Когда совместными усилиями дверь была открыта, сосед, проживающий в одной из квартир, бросился внутрь, накинув на голову полотенце. Обнаружив, в коридоре лежащего на полу человека, он схватил его и вытащил наружу. Затем вновь бросился в квартиру, чтобы найти и потушить источник пожара. Очаг пожара был обнаружен в ванной комнате, и тщательно залит водой.

Благодаря оперативным действиям соседа – а им оказался заместитель директора управляющей компании «ООО «Центр - НТ» Никита Копаев, огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений, что позволило не допустить серьезного развития пожара и более тяжелых последствий.