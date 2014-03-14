В Нижнем Тагиле построят три снежных полигона. На это выделено 18 миллионов рублей
14 марта 2014, 10:45Общество
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Накануне в администрации Нижнего Тагила состоялось выездное заседание постоянной комиссии Нижнетагильской Думы по важным вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства.
Зима в этом году была щедра на снег, поэтому многие тагильчане оправданно беспокоятся за подтопление домов. Например, жители улиц Решетникова, Носова и Балакинской уже жалуются на переполнение расположенных в тех местах снежных полигонов и опасаются за свое имущество.
На заседании, кстати, присутствовал начальник управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила Игорь Комаров. Он информировал, что в бюджете 2014 года будет заложено возведение трех снежных полигонов общей стоимостью 18 миллионов рублей. Местоположение будет согласовываться со специалистами из Роспотребнадзора.
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