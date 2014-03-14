В Нижнем Тагиле построят три снежных полигона. На это выделено 18 миллионов рублей

Зима в этом году была щедра на снег, поэтому многие тагильчане оправданно беспокоятся за подтопление домов. Например, жители улиц Решетникова, Носова и Балакинской уже жалуются на переполнение расположенных в тех местах снежных полигонов и опасаются за свое имущество.