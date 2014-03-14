Защитим и убережем будущее поколение
14 марта 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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Накануне дня защитника Отечества компания DeSheli укомплектовала спортивный зал в МБОУ СОШ №21 «Кадетская школа» г. Нижний Тагил.
Были закуплены комплекты для жима штанги лежа, мешок боксерский, беговая дорожка, ворота для мини футбола, штанга, набор блинов и многое другое для того, чтобы ученики школы в свободное от учебы время развивали свою физическую форму и в любой ситуации могли постоять как за себя, так и за своих близких.
Развитие спортивной базы школы позволяет отвлечь подростков и взрослых от негативного влияния антисоциальных элементов, оздоравливает обстановку в городе и микрорайоне, прививает населению культуру поведения в свободное время.
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