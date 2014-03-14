Защитим и убережем будущее поколение

Были закуплены комплекты для жима штанги лежа, мешок боксерский, беговая дорожка, ворота для мини футбола, штанга, набор блинов и многое другое для того, чтобы ученики школы в свободное от учебы время развивали свою физическую форму и в любой ситуации могли постоять как за себя, так и за своих близких.