Особенности отопительных конвекторов (регистров)

Компания «УралХимЭнергоСтрой» предлагает водяные регистры отопления в широком ассортименте. Данное оборудование обеспечивает обогрев помещений различных с разной площадью, среди которых жилые дома и квартиры, здания общественных организаций, строения промышленного типа и т.д.

Для технического оснащения, обладающего функцией отопления, большое значение имеет такой показатель, как коэффициент полезного действия. В конвекторах, которые предложены нашей компанией, такой показатель составляет 95%.

Водяные регистры успешно сочетаются с системами, рассчитанными на давление не выше 1 МПа, при температуре рабочей жидкости до 150 градусов Цельсия.

Для изготовления техники применяются лучшие сорта нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и устойчивость приборов к механическим повреждениям, проявлениям коррозии и т.д. В роли основных комплектующих элементов выступают оребренные трубы и крепежные элементы, с помощью которых осуществляется монтаж.

Особенности отопительных регистров

Конвекторы, в зависимости от их отопительного предназначения, разделяют на:

Концевые;

Проходные.

Модели первой разновидности целесообразно использовать в организациях с небольшой площадью. Концевые конвекторы равномерно и экономично обогревают такие помещения. Кроме того, регистры можно применять в составе отопительных систем.

Мы предлагаем одно- и двухрядные модели обогревателей. Их конфигурации могут иметь горизонтальное или вертикальное положение. Высота оборудования также может отличаться. В зависимости от индивидуальных пожеланий, обогреватели могут быть высокими или низкими, благодаря чему можно выбрать актуальное решение, подходящее под общую стилистику интерьера.

Установка конвекторов производится как на стену, так и на пол, чему способствуют функциональные крепежные элементы. Для зданий, в которых системное давление составляет 10 кгс/см2, при температуре 150 градусов, рекомендуется применение проходных вариантов конвекторов, а также регистров модели «Ритм» КО-20.

Правильно подобрать актуальную модель конвектора поможет формула: I=S*100/P, где S – это площадь помещения, а «P» - тепловая мощность одной секции прибора (данный показатель приведен в паспорте регистра).