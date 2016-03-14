Пенсионный фонд напоминает тагильским семьям: 31 марта заканчивается срок подачи заявлений на получение выплат из материнского капитала

Заявления на получение единовременных выплат принимаются от семей, владеющих соответствующим сертификатом материнского капитала. Причем, выплаты не зависят от того, сколько сейчас лет ребенку.

В заявлении должны быть указаны номера СНИЛС и сертификата. Кроме того, нужно принести паспорт и реквизиты банковского счета. Денежные средства будут перечислены одним платежом в течение двух месяцев.

Размер выплаты может быть 20 тысяч или равняться сумме остатка на счете владельца сертификата. Это при условии, если остаток менее 20 тысяч рублей. Полученные средства семья может использовать на постоянные нужды, напоминают в Пенсионном фонде.

На данный момент уже около 65 тысяч уральских семей получили единовременные выплаты.