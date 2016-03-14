Продукция и услуги компании «AGRO 96»
Компания «AGRO 96», специализирующаяся на производстве профессионального сельскохозяйственного оборудования и предоставлении ряда сопутствующих услуг, предлагает владельцам фермерских предприятий и частных коровников, самые демократичные цены.
Компания «AGRO 96», специализирующаяся на производстве профессионального сельскохозяйственного оборудования и предоставлении ряда сопутствующих услуг, предлагает владельцам фермерских предприятий и частных коровников, самые демократичные цены.
С момента выхода на агро-рынок, компания «AGRO 96» успела завоевать доверие большого количества клиентов, которые привыкли подходить к ведению сельского хозяйства со всей ответственностью.
Мы предлагаем функциональное и практичное стойловое оборудование различных модификаций:
- Анализаторы молока;
- Охладительные приборы для молочной продукции;
- Сыроварки;
- Уникальные молочные такси;
- Пастеризаторы;
- Емкости различной конфигурации для хранения и перевозки молока;
- Активные моющие и дезинфицирующие средства для обработки емкостей для хранения молочных продуктов;
- Доильные агрегаты и комплектующие к ним;
- Насосы молочные;
- Вакуумные насосы;
- Фекальные насосы;
- Транспортеры для уборки навоза;
- Кормораздатчики;
- Дробилки для переработки корма для животных;
- Устройства для утилизации биологических отходов.
Также у нас можно приобрести различные строительные материалы и специальные приспособления, необходимые для рационального и комфортного обустройства стойловых и других сельскохозяйственных помещений.
Кроме широкого ассортимента специализированной продукции, наша компания предлагает услуги технического обслуживания, монтажа и установки отдельных с/х приборов или функциональных конструкций. Помимо того, специалистами нашей компании осуществляется ремонт с/х помещений и их индивидуальная постройка.
Сельскохозяйственное оборудование для профессионалов
На сегодняшний день в с/х сфере особенным спросом пользуется определенная категория стойловой техники, к числу которой относятся устройства для проведения анализа молока, охлаждающее оборудование, вакуумные и фекальные насосы, а также приспособления для удобной уборки навоза.
Для контроля качества молока и его сохранения, предлагаем обзавестись всевозможными анализаторами и охладителями молока. Первая группа оборудования представлена такими устройствами, как анализатор качества, вискозиметрический определитель соматических клеток в молоке, автоматизированный измерительный комплекс, прибор для диагностики мастита и т.д.
Среди охладителей для молока представлено оборудование различных модификаций (закрытого и открытого типа, горизонтальной и вертикальной формы).
Наша высокотехнологическая продукция позволит с максимальным комфортом наладить выгодное и продуктивное сельское хозяйство. В нашей компании можно заказать доставку покупок. Свяжитесь с нами с помощью электронного запроса или по телефонным номерам, указанным на сайте.