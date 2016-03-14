Продукция и услуги компании «AGRO 96»

Компания «AGRO 96», специализирующаяся на производстве профессионального сельскохозяйственного оборудования и предоставлении ряда сопутствующих услуг, предлагает владельцам фермерских предприятий и частных коровников, самые демократичные цены.

С момента выхода на агро-рынок, компания «AGRO 96» успела завоевать доверие большого количества клиентов, которые привыкли подходить к ведению сельского хозяйства со всей ответственностью.

Мы предлагаем функциональное и практичное стойловое оборудование различных модификаций:

Анализаторы молока;

Охладительные приборы для молочной продукции;

Сыроварки;

Уникальные молочные такси;

Пастеризаторы;

Емкости различной конфигурации для хранения и перевозки молока;

Активные моющие и дезинфицирующие средства для обработки емкостей для хранения молочных продуктов;

Доильные агрегаты и комплектующие к ним;

Насосы молочные;

Вакуумные насосы;

Фекальные насосы;

Транспортеры для уборки навоза;

Кормораздатчики;

Дробилки для переработки корма для животных;

Устройства для утилизации биологических отходов.

Также у нас можно приобрести различные строительные материалы и специальные приспособления, необходимые для рационального и комфортного обустройства стойловых и других сельскохозяйственных помещений.

Кроме широкого ассортимента специализированной продукции, наша компания предлагает услуги технического обслуживания, монтажа и установки отдельных с/х приборов или функциональных конструкций. Помимо того, специалистами нашей компании осуществляется ремонт с/х помещений и их индивидуальная постройка.

Сельскохозяйственное оборудование для профессионалов

На сегодняшний день в с/х сфере особенным спросом пользуется определенная категория стойловой техники, к числу которой относятся устройства для проведения анализа молока, охлаждающее оборудование, вакуумные и фекальные насосы, а также приспособления для удобной уборки навоза.

Для контроля качества молока и его сохранения, предлагаем обзавестись всевозможными анализаторами и охладителями молока. Первая группа оборудования представлена такими устройствами, как анализатор качества, вискозиметрический определитель соматических клеток в молоке, автоматизированный измерительный комплекс, прибор для диагностики мастита и т.д.

Среди охладителей для молока представлено оборудование различных модификаций (закрытого и открытого типа, горизонтальной и вертикальной формы).