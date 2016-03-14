В Нижнем Тагиле осужденные матери в 6-й колонии смогли увидеть своих детей благодаря волонтерам (ФОТО)
Новогодние праздники закончились уже два месяца назад. Но к осужденным женщинам ИК-6 только сейчас пришло рождественское чудо. Волонтеры фонда «Независимость» закончили последний этап благотворительного проекта «Рождественская Елка Ангела».
В зале клуба ИК-6 собралось более 200 женщин, отбывающих тюремный срок. Главным подарком для них стало видеообращения детей. Практически каждый ребенок «поговорил» со своей мамой через объектив видеокамеры. Заветное желание детей – чтобы их мамы поскорее вышли на свободу. И, безусловно, большинство осужденных женщин не смогли сдержать слез, глядя на своих чад и слушая их поздравления.
После видеоотчета, родительницы смогли пообщаться с волонтерами на различные житейские темы.
По словам общественников, такие видеопоздравления детей нужны не только, чтобы поздравить осужденных мам с Рождеством. Важно, чтобы непорядочные родительницы задумались о своей жизни, перестали совершать противозаконные поступки и больше никогда не возвращались в колонию. Ведь самый большой подарок для детей – чтобы матери всегда были рядом.
Проект «Рождественская Ёлка Ангела» начался в преддверие новогодних праздников. Тогда осужденные писали поздравительные открытки для родных и близких. Всего было собрано 42 поздравлений из колоний Нижнего Тагила и Пригородного района. Кроме того, 52 ребенка записали видеопоздравления для своих осужденных родителей.
ФОТО: ЦПГИ «Вместе»
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru