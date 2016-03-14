В Нижнем Тагиле продолжают навязывать установку газовых счётчиков: на этот раз хитрецы дарят скидку в 500 рублей (ФОТО)

TagilCity.ru уже не раз писал об ухищрениях, на которые идут некоторые предприимчивые люди, желая что-то продать.

На этот раз жильцам одного из домов на Вагонке снова пришли «извещения».

Снова на газетной бумаге, почти как настоящие квитанции, снова пугают Федеральным Законом №261-ФЗ. Но на этот раз ещё и купон на скидку в 500 рублей прикрепили. Маркетинг. Мы-то всё это понимаем, но кто-то из стариков может купиться на этот трюк написал в редакцию TagilCity.ru читатель Александр.

TagilCity.ru напоминает о том, что имеет смысл устанавливать газовые счётчики только в том случае, если вы потребляете более двух кубометров газа в час, например, пользуясь газовым котлом отопления. Если у вас в квартире установлена только газовая плита, устанавливать газовый счётчик необязательно.

Будьте бдительны и доведите эту информацию до ваших старших родственников.