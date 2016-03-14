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В Нижнем Тагиле продолжают навязывать установку газовых счётчиков: на этот раз хитрецы дарят скидку в 500 рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле продолжают навязывать установку газовых счётчиков: на этот раз хитрецы дарят скидку в 500 рублей (ФОТО)

14 марта 2016, 12:25ОбществоПавел Щербина
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