В Нижнем Тагиле работники Уралвагонзавода недовольны своей зарплатой (ФОТО)
Не все рабочие Уралвагонзавода остались довольны своей зарплатой за январь 2016 года. Конечно, целая неделя пришлась на зимние праздники, но, тем не менее, заработная плата формовщиков оказалась такова, что один из них обратился в редакцию TagilCity.ru с просьбой осветить эту проблему.
Так сколько же в Нижнем Тагиле получают на заводе обычные рабочие? По информации, предоставленной одним из формовщиков, эта цифра находится на уровне 12 тысяч рублей. Напомним, средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет порядка 30 тысяч рублей, причем сообщалось, что на этот уровень цифру подняли именно заводские зарплаты.
Цены растут — за школу надо платить, за квартиру, а платят мало. За праздничные дни заплатили около 5 тысяч рублей, а за 12 рабочих смен — 7 тысяч. Итого вышло 12. А ведь когда-то доходило до 30 тысяч за месяц. У остальных работающих на формовке примерно так же вышло. А УВЗ готовится к празднованию 80-летия! Мы тогда ещё меньше получать будем? Лучше б людям денег дали рассказал журналисту TagilCity.ru обратившийся рабочий.
В пресс-службе корпорации «Уралвагонзавод» информацию о зарплатах формовщиков назвали закрытой, поэтому показать что-либо в сравнении не представляется возможным. Возможно, работники сами смогут в комментариях добавить что-либо о том, насколько такая зарплата справедлива.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru