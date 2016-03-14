В Нижнем Тагиле работники Уралвагонзавода недовольны своей зарплатой (ФОТО)

Так сколько же в Нижнем Тагиле получают на заводе обычные рабочие? По информации, предоставленной одним из формовщиков, эта цифра находится на уровне 12 тысяч рублей. Напомним, средняя зарплата в Нижнем Тагиле составляет порядка 30 тысяч рублей , причем сообщалось, что на этот уровень цифру подняли именно заводские зарплаты.

Цены растут — за школу надо платить, за квартиру, а платят мало. За праздничные дни заплатили около 5 тысяч рублей, а за 12 рабочих смен — 7 тысяч. Итого вышло 12. А ведь когда-то доходило до 30 тысяч за месяц. У остальных работающих на формовке примерно так же вышло. А УВЗ готовится к празднованию 80-летия! Мы тогда ещё меньше получать будем? Лучше б людям денег дали рассказал журналисту TagilCity.ru обратившийся рабочий.