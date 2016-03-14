Любой вентилируемый фасад состоит из определенной подсистемы на которую навешивается декоративная внешняя оболочка.

Как и любой фасад он выполняет несколько функций: защищает строение от внешних воздействий – несет защитные функции, и украшает, придает неповторимость –декоративную функцию.

Преимуществом вентилируемых фасадов является простота их конструкции, возможность монтажа не зависимо от сезона хоть в летний, хоть в зимний период, большой выбор покрытий с разными декоративными свойствами, использовать при реконструкции как промышленных так и гражданских объектов не зависимо от материалов стен, возможность при необходимости утеплить здание и применять его для достаточно сложных архитектурных форм.

На рынке достаточно много различных наружных декоративных покрытий, для промышленных объектов используют самый доступный-это окрашенный профнастил либо фасад плиту (прессованный асбоцементный лист иногда идет окрашенный или с декоративным покрытием). В городах, мы часто сталкиваемся с более «нарядным» видом облицовки: керамогранит, композит, натуральный природный камень.

В частном строительстве наиболее популярный вариант –это виниловый сайдинг.

Для каждого вида наружного покрытия существует своя подсистема.

Подсистема (или обрешётка) это набор креплений, и профилей с помощью которого все монтируется. Основное различие подсистемах- это материал из которого эти профиля и крепления производятся(нержавейка, алюминий, оцинкованный металл).

Выбор материала подсистемы для вентилируемого фасада определяется не только видом облицовки но и проектными данными (высотностью здания, толщиной утепления, климатическими условиями, направленностью и скоростью ветров) что требует определенных навыков и обычно рассчитывается архитекторами для каждого конкретного объекта.

На практике, в индивидуальном строительстве часто вместо металлической подсистемы применяют обычные деревянные бруски, а некоторых случаях используют оцинкованный профиль для гипсокартона, что не совсем корректно т.к. данный профиль пригоден только для внутренних работ.

Основные элементы подсистемы это кронштейны (монтируются на анкера к стене) и

несущие профиля различного сечения (из них собирается обрешетка) в оцинкованных подсистемах для крепления керамогранита два основных вида профиля Г-образный и П-образный шляпный.