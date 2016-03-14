Жильцы одного из многоквартирных домов Нижнего Тагила без суда добились от УК перерасчета суммы ежемесячного платежа (ФОТО)

О сложившейся непростой ситуации журналистам TagilCity.ru рассказал читатель:

Дело в том, что наш дом – Жданова,29, обслуживали одновременно две управляющие компании. Были суды, были разбирательства, но около двух лет одни жильцы платили значительно меньше. Сейчас дом вернулся в юрисдикцию той УК, которая и должна обслуживать дом. Но дело в том, что возникшую задолженность они решили компенсировать за счёт всех жильцов. Люди возмущены, они не хотят оплачивать чужие долги.

Жильцы дома устроили общее собрание. Они были настроены решительно. Готовы были писать коллективное обращение в суд с требованием перерасчета.

Однако это оказалось необязательно. На собрании жильцам были выданы новые платёжки, с совершенно другими цифрами, значительно меньшими, чем были до этого.

Представители УК мотивировали это тем, что бухгалтерия где-то ошиблась. Я думаю, что они просто побоялись огласки… И, во-вторых, это – серьёзное подсудное дело рассказал журналистам TagilCity.ru один из жильцов.

В УК «Мой дом» иначе видят эту ситуацию:

Никакой ошибки бухгалтерии не было. Просто людям, которые числились в другой УК и не платили за некоторые коммунальные услуги, были выставлены счета по количеству прописанных жильцов. Затем, по их просьбам, был произведён перерасчет по показателям счётчиков. Потому получились значительные разницы в сумме пояснила журналистам TagilCity.ru главный бухгалтер УК.

Так или иначе, но теперь жильцы дома спокойны, страсти вокруг платёжек улеглись.

Фото: здание, в котором расположен офис УК