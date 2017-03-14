Администрация Серова предлагает владельцам квартир в доме с «фекальным сталагмитом» альтернативное жилье хуже нынешнего

Как сообщает одна из расселенцев Вера Якимова, ей дали ключи от двух адресов, на которые пенсионерка должна была поехать самостоятельно и посмотреть жилье.

По первому адресу оказался полуразвалившийся деревянный дом, в котором в каждой комнате груды мусора, отсутствуют блага цивилизации и неисправно печное отопление.

Второй адрес оказался общежитием, где пенсионерке предложили значительно меньшую площадь, чем та, на которой она проживает сейчас.

Как сообщили пожилой женщине в администрации города, ей предложат еще один адрес, если он ей не подойдет, то она должна будет подписать отказную и остаться в прежнем жилье.