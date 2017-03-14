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Администрация Серова предлагает владельцам квартир в доме с «фекальным сталагмитом» альтернативное жилье хуже нынешнего
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Серова предлагает владельцам квартир в доме с «фекальным сталагмитом» альтернативное жилье хуже нынешнего

14 марта 2017, 10:35Общество
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