Рост зарплат врачей в Свердловской области находится под контролем региональных властей

Как пишет «Правда УРФО» , губернатор заметил, что данный вопрос им будет постоянно контролироваться, так как частые жалобы медиков на низкую зарплату – тревожный сигнал.

Также было отмечено, что работа по повышению зарплат бюджетникам уже ведется, во многих муниципалитетах уровень зарплаты для медперсонала достиг 190%, но нужно добиваться лучших результатов и не прекращать повышение. Для этого чиновники должны изыскать резервы и доложить о результатах губернатору.