Школа приемных родителей

Форма проведения занятий: очно - заочная

Занятия проводятся 2 раза в неделю по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса,42,каб.22.

По итогам обучения выдается свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации

Занятия проводят специалисты:

Макарова Наталья Павловна-руководитель Школы приёмных родителей

Асташева Галина Юрьевна-педагог-психолог

Устинов Константин Андреевич-психолог